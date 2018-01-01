Главный тренер Аталанты - о Малиновском: Мы приобрели невероятно сильного игрока

Джан Пьеро Гасперини считает украинца лучшим футболистом чемпионата Бельгии в прошлом сезоне.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини отметил полузащитника команды Руслана Малиновского.

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“Мне нравится эта команда. Я вижу, что игроки уже устали из-за напряженных занятий, но все ощущают немалый энтузиазм перед сезоном.

Если говорить о Руслане, то заметно, что мы приобрели индивидуально невероятно сильного игрока, невзирая на физические кондиции и тот факт, что он в новой команде и городе.

Малиновский завоевал титул чемпиона с Генком, играет за сборную Украины и, наверное, был лучшим футболистом чемпионата Бельгии в прошлом сезоне“, - сказал специалист в интервью клубному каналу.

Ранее Руслан Малиновский отметился дебютным голом за Аталанту.