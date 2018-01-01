Хавбек Аталанты: У Малиновского сильный удар, а телосложение напоминает Шакири

Конкурент Малиновского в Аталанте поделился первым впечатлением об украинце.

Один из лидеров Аталанты полузащитник Ремо Фройлер в комментарии Tuttosport поделился первыми впечатлениями об украинце, который в следующем сезоне станет одним из его конкурентов по позиции.

"Уверен, что подписание Малиновского сделает нашу команду лучше. С Русланом раньше мы не встречались. У него сильный удар с левой ноги, а телосложение напоминает Шакири, но Малиновский выше", - отметил Ремо Фройлер.