Тоттенхэм предложил новый контракт Эриксену с ошеломляющим окладом

Хавбеком интересовался мадридский Реал.

Руководство Тоттенхэма намерено удержать одного из лидером своего команды Кристиана Эриксена, предложив новый контракт. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, боссы "шпор" предложат датскому полузащитнику улучшенное соглашение с годовым окладом в размере 200 тысяч евро в неделю.

Примечательно, что зарплата Эриксена в данный момент составляет порядка 80 тысяч евро в неделю, что существенно меньше будущего предложения.

В минувшем сезоне Эриксен сыграл за Тоттенхэм 51 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт Кристиана с Тоттенхэмом истекает летом 2020-го года.