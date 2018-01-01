Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тоттенхэм предложил новый контракт Эриксену с ошеломляющим окладом

Комментариев: 0
Хавбеком интересовался мадридский Реал.
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен
Getty Images

Руководство Тоттенхэма намерено удержать одного из лидером своего команды Кристиана Эриксена, предложив новый контракт. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, боссы "шпор" предложат датскому полузащитнику улучшенное соглашение с годовым окладом в размере 200 тысяч евро в неделю.

Примечательно, что зарплата Эриксена в данный момент составляет порядка 80 тысяч евро в неделю, что существенно меньше будущего предложения.

В минувшем сезоне Эриксен сыграл за Тоттенхэм 51 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт Кристиана с Тоттенхэмом истекает летом 2020-го года.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь