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Мальдини: Модрич - идеальный вариант для Милана

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Хорватский футболист может покинуть Реал.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Спортивный директор Милана Паоло Мальдини рассказал о трансферных целях итальянского клуба.

“Мы ищем как молодых, так и опытных игроков, которые помогут команде стать лучше.

Трансфер такого футболиста, как Модрич, было бы идеальным вариантом для нас, но мы пока не вели с ним переговоров“, - цитирует Мальдини Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Милана планирует провести официальные переговоры с хорватом после возвращения его возвращения из турне.

Мадридский Реал не против отпустить своего футболиста в другую команду.

В сезоне-2018/19 Лука сыграл в 46 матчах за Реал, где забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

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Теги: футбол, Лука Модрич, Паоло Мальдини, Милан
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