Хорватский футболист может покинуть Реал.

Спортивный директор Милана Паоло Мальдини рассказал о трансферных целях итальянского клуба.

“Мы ищем как молодых, так и опытных игроков, которые помогут команде стать лучше.

Трансфер такого футболиста, как Модрич, было бы идеальным вариантом для нас, но мы пока не вели с ним переговоров“, - цитирует Мальдини Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Милана планирует провести официальные переговоры с хорватом после возвращения его возвращения из турне.

Мадридский Реал не против отпустить своего футболиста в другую команду.

В сезоне-2018/19 Лука сыграл в 46 матчах за Реал, где забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.