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Де Лигт выбрал номер, под которым будет играть в Ювентусе

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Новичок Ювентуса определился с игровым номером.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
juventus.com

Новый защитник туринского Ювентуса Маттейс де Лигт определился с игровым номером, под которым он будет выступать в стане "старой сеньоры".

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"Номер 4 - особенный для меня. Я выступал под этим номером еще с юношеской команды Аякса. В истории Ювентуса он также занимает важную роль, надеюсь, я смогу ему соответствовать", - приводит слова Де Лигта пресс-служба Ювентуса.

Ранее Маттейс де Лигт отметил, что его хорошо приняли в Ювентусе.

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Теги: Маттейс Де Лигт, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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