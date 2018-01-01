Де Лигт выбрал номер, под которым будет играть в Ювентусе
Новичок Ювентуса определился с игровым номером.
Новый защитник туринского Ювентуса Маттейс де Лигт определился с игровым номером, под которым он будет выступать в стане "старой сеньоры".
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"Номер 4 - особенный для меня. Я выступал под этим номером еще с юношеской команды Аякса. В истории Ювентуса он также занимает важную роль, надеюсь, я смогу ему соответствовать", - приводит слова Де Лигта пресс-служба Ювентуса.
Our new number 4️⃣, Matthijs de Ligt!— JuventusFC (@juventusfcen) 19 июля 2019 г.
➡️ https://t.co/5S9e3vramU #TURNDELIGTON #LiveAhead pic.twitter.com/j00CnsxY8m
Ранее Маттейс де Лигт отметил, что его хорошо приняли в Ювентусе.
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