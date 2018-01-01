Капитан Аталанты на украинском языке поприветствовал Малиновского в команде
Алехандро Гомес провел один сезон в чемпионате Украины.
Капитан Аталанты Алехандро Гомес поприветствовал новичка команды Руслана Малиновского.
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Аргентинец в Stories на своей страничке в Instagram написал на украинском языке: "Ласкаво просимо", а также прикрепил фото с Русланом и отметил его.
Стоит сказать, что в 2013-2014 годах Гомес выступал в УПЛ за харьковский Металлист.
Напомним, Руслан Малиновский перешел в Аталанту из Генка. Украинец уже отметился дебютным голом за новый клуб.
Ранее сообщалось, что Малиновский попал в топ-10 самых дорогих игроков итальянского клуба.
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