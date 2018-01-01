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Капитан Аталанты на украинском языке поприветствовал Малиновского в команде

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Алехандро Гомес провел один сезон в чемпионате Украины.
Алехандро Гомес и Руслан Малиновский
Алехандро Гомес и Руслан Малиновский
instagram.com/atalantabc/

Капитан Аталанты Алехандро Гомес поприветствовал новичка команды Руслана Малиновского.

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Аргентинец в Stories на своей страничке в Instagram написал на украинском языке: "Ласкаво просимо", а также прикрепил фото с Русланом и отметил его.

Стоит сказать, что в 2013-2014 годах Гомес выступал в УПЛ за харьковский Металлист.

Напомним, Руслан Малиновский перешел в Аталанту из Генка. Украинец уже отметился дебютным голом за новый клуб.

Ранее сообщалось, что Малиновский попал в топ-10 самых дорогих игроков итальянского клуба.

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Теги: Руслан Малиновский, Алехандро Гомес, Аталанта, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, украинский язык
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