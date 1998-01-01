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Легенда Ювентуса в пьяном состоянии едва не сбил человека и оскорблял полицейских

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Давид Трезеге попал в скандал.
Давид Трезеге
Давид Трезеге
Getty Images

Легендарный экс-форвард туринского Ювентуса и сборной Франции Давид Трезеге попал в неприятную историю и лишился своих водительских прав.

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По информации Daily Mail, 41-летний француз поужинал с бывшим партнером по Ювентусу Мауро Каморанези. После этого он сел за руль и превысил скорость, едва не сбив человека. Инцидент произошел в Италии.

Трезеге задержала полиция, однако он оказывал сопротивление и не хотел проходить тест на алкоголь. В конечном итоге тест сделали, и он показал, что уровень алкоголя в крови превышает допустимые значения.

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Источник отмечает, что во время задержание Давид оскорблял полицейских, выкрикивая им: “Бедняки, вы не зарабатываете даже двух тысяч евро. Вы лузеры“.

Стоит сказать, что в составе сборной Франции Трегезе стал чемпионом мира в 1998-м году и выиграл Евро-2000. Вместе с Ювентусом форвард дважды становился чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что игроки Ньюкасла стали участниками драки.

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Теги: футбол, Италия, вне игры, скандал, полиция, алкоголь
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