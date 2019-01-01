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Малиновский отметился дебютным голом за Аталанту

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Украинский футболист помог своей команде обыграть Брусапорто.
Руслан Малиновский (справа)
Руслан Малиновский (справа)
twitter.com/Atalanta_BC

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский забил дебютный гол в первом матче за свою новую команду. Украинец принял участие в товарищеском матче против Брусапорто.

На 35-й минуте встречи ему доверили пробить пенальти и он успешно справился с задачей.

Матч завершился разгромной победой Аталанты со счетом 9:0.

Ранее сообщалось, что Малиновский попал в топ-10 самых дорогих игроков Аталанты.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Аталанта
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