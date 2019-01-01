Малиновский отметился дебютным голом за Аталанту
Украинский футболист помог своей команде обыграть Брусапорто.
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский забил дебютный гол в первом матче за свою новую команду. Украинец принял участие в товарищеском матче против Брусапорто.
На 35-й минуте встречи ему доверили пробить пенальти и он успешно справился с задачей.
Матч завершился разгромной победой Аталанты со счетом 9:0.
Ранее сообщалось, что Малиновский попал в топ-10 самых дорогих игроков Аталанты.
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