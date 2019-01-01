Малиновский отметился дебютным голом за Аталанту

Украинский футболист помог своей команде обыграть Брусапорто.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский забил дебютный гол в первом матче за свою новую команду. Украинец принял участие в товарищеском матче против Брусапорто.

На 35-й минуте встречи ему доверили пробить пенальти и он успешно справился с задачей.

Матч завершился разгромной победой Аталанты со счетом 9:0.

Ранее сообщалось, что Малиновский попал в топ-10 самых дорогих игроков Аталанты.