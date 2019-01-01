Де Лигт: Меня очень здорово приняли в Ювентусе
Новичок туринского Ювентуса Маттейс де Лигт прокомментировал свой переход в итальянский клуб.
“С раннего возраста я восхищался оборонительным стилем игры в Италии. Многие из моих кумиров - это итальянские футболисты. Например Паоло Мальдини, Франко Барези, Алессандро Неста, Фабио Каннаваро и Гаэтано Ширеа.
Переговоры по моему переходу продолжались долго, поэтому этот период был совсем нелегким. На прошлой неделе я тренировался в Аяксе, но затем началась подготовка к трансферу.
Я счастлив, что оказался именно здесь. Ювентус - фантастический клуб со своей историей. Меня очень здорово приняли, и я рад, что наконец-то смогу сконцентрироваться на футболе“, - цитирует Де Лигта AD.
Напомним, стоимость трансфера Маттейса де Лигта составила 75 миллионов евро.
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