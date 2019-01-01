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Де Лигт: Меня очень здорово приняли в Ювентусе

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Голландец признался, что многие итальянские кумиры являются его кумирами.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
www.juventus.com

Новичок туринского Ювентуса Маттейс де Лигт прокомментировал свой переход в итальянский клуб.

“С раннего возраста я восхищался оборонительным стилем игры в Италии. Многие из моих кумиров - это итальянские футболисты. Например Паоло Мальдини, Франко Барези, Алессандро Неста, Фабио Каннаваро и Гаэтано Ширеа.

Переговоры по моему переходу продолжались долго, поэтому этот период был совсем нелегким. На прошлой неделе я тренировался в Аяксе, но затем началась подготовка к трансферу.

Я счастлив, что оказался именно здесь. Ювентус - фантастический клуб со своей историей. Меня очень здорово приняли, и я рад, что наконец-то смогу сконцентрироваться на футболе“, - цитирует Де Лигта AD. 

Напомним, стоимость трансфера Маттейса де Лигта составила 75 миллионов евро.

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Теги: футбол, Маттейс де Лигт, Ювентус
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