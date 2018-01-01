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Модрич в ближайшее время может перейти в Милан - СМИ

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Услугами хорватского полузащитника интересуются в Италии.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Хавбек мадридского Реала Лука Модрич может перебраться в Италию, сообщает Sky Sports Italia. 

Источник утверждает, что руководство Милана планирует провести официальные переговоры с хорватом после возвращения его возвращения из турне.

Отмечается, что важную роль в обсуждении трансфера могут сыграть хорошие личные отношения футболиста с одним из руководителей Милана, его соотечественником Звонимиром Бобаном.

В случае подписания контракта, Милану придется платить хорвату как минимум 12,5 миллионов евро в год, которые он сейчас получает в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Реал не против отпустить своего полузащитника в другой европейский топ-клуб, если хорват сам изъявит желание покинуть команду.

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Теги: футбол, Лука Модрич, Милан
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