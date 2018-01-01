Модрич в ближайшее время может перейти в Милан - СМИ
Услугами хорватского полузащитника интересуются в Италии.
Хавбек мадридского Реала Лука Модрич может перебраться в Италию, сообщает Sky Sports Italia.
Источник утверждает, что руководство Милана планирует провести официальные переговоры с хорватом после возвращения его возвращения из турне.
Отмечается, что важную роль в обсуждении трансфера могут сыграть хорошие личные отношения футболиста с одним из руководителей Милана, его соотечественником Звонимиром Бобаном.
В случае подписания контракта, Милану придется платить хорвату как минимум 12,5 миллионов евро в год, которые он сейчас получает в Мадриде.
Ранее сообщалось, что Реал не против отпустить своего полузащитника в другой европейский топ-клуб, если хорват сам изъявит желание покинуть команду.
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