Модрич в ближайшее время может перейти в Милан - СМИ

Услугами хорватского полузащитника интересуются в Италии.

Хавбек мадридского Реала Лука Модрич может перебраться в Италию, сообщает Sky Sports Italia.

Источник утверждает, что руководство Милана планирует провести официальные переговоры с хорватом после возвращения его возвращения из турне.

Отмечается, что важную роль в обсуждении трансфера могут сыграть хорошие личные отношения футболиста с одним из руководителей Милана, его соотечественником Звонимиром Бобаном.

В случае подписания контракта, Милану придется платить хорвату как минимум 12,5 миллионов евро в год, которые он сейчас получает в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Реал не против отпустить своего полузащитника в другой европейский топ-клуб, если хорват сам изъявит желание покинуть команду.