Ювентус официально объявил о трансфере Де Лигта

Юный нидерландский защитник подписал контракт с туринским Ювентусом.

Защитник амстердамского Аякса Маттейс де Лигт стал игроком туринского Ювентуса.

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Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, 19-летний нидерландец подписал контракт, рассчитанный до 30-го июня 2024-го года.

Стоимость трансфера составила 75 миллионов евро, а выплачивать их Ювентус будет на протяжении пяти лет.

Отмечается, что еще 10,5 миллионов евро Аякс может получить в качестве бонусов.

Стоит сказать, что по контракту Де Лигт будет получать 7,5 миллионов евро в год, а еще 4,5 миллиона прописаны в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что Ювентус подписал защитника Ромы Луку Пеллегрини.