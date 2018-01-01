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Ювентус официально объявил о трансфере Де Лигта

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Юный нидерландский защитник подписал контракт с туринским Ювентусом.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
juventus.com

Защитник амстердамского Аякса Маттейс де Лигт стал игроком туринского Ювентуса.

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Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, 19-летний нидерландец подписал контракт, рассчитанный до 30-го июня 2024-го года.

Стоимость трансфера составила 75 миллионов евро, а выплачивать их Ювентус будет на протяжении пяти лет.

Отмечается, что еще 10,5 миллионов евро Аякс может получить в качестве бонусов.

Стоит сказать, что по контракту Де Лигт будет получать 7,5 миллионов евро в год, а еще 4,5 миллиона прописаны в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что Ювентус подписал защитника Ромы Луку Пеллегрини.

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Теги: Маттейс Де Лигт, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, трансфер, Аякс
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