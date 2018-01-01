Ювентус официально объявил о трансфере Де Лигта
Защитник амстердамского Аякса Маттейс де Лигт стал игроком туринского Ювентуса.
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Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, 19-летний нидерландец подписал контракт, рассчитанный до 30-го июня 2024-го года.
Стоимость трансфера составила 75 миллионов евро, а выплачивать их Ювентус будет на протяжении пяти лет.
💡 LIGTS 🔛 | Matthijs de Ligt officially signs for Juventus! ✍️⚪⚫— JuventusFC (@juventusfcen) 18 июля 2019 г.
https://t.co/dWhtEdSULz #TURNDELIGTON #LiveAhead pic.twitter.com/1xrVIFqSBy
Отмечается, что еще 10,5 миллионов евро Аякс может получить в качестве бонусов.
Стоит сказать, что по контракту Де Лигт будет получать 7,5 миллионов евро в год, а еще 4,5 миллиона прописаны в качестве бонусов.
Ранее сообщалось, что Ювентус подписал защитника Ромы Луку Пеллегрини.
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