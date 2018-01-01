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Малиновский попал в топ-10 самых дорогих игроков Аталанты

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Украинец перешел в итальянский клуб из Генка.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
twitter.com/Atalanta_BC

Полузащитник Руслан Малиновский, который накануне совершил переход из Генка в Аталанту, стал одним из самых дорогих игроков итальянского клуба.

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По данным популярного портала Тransfermarkt, стоимость 26-летнего украинца составляет 12,5 миллиона евро, что делает его 10-м в рейтинге самых дорогих игроков Аталанты.

Отметим, что самая высокая трансферная стоимость у Дувана Сапаты, который выступает за бергамский клуб на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит Сампдории.

1. Дуван Сапата - 40 миллионов евро
2. Мартен де Рон - 24
3. Джанлука Манчини - 22
...
10. Руслан Малиновский - 12,5

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский провел первую тренировку в Аталанте.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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