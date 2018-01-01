Рома арендовала игрока Аталанты

Защитник сменил один итальянский клуб на другой.

Центральный защитник Аталанты Джанлука Манчини стал игроком римской Ромы.

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Как сообщает официальный сайт “волков“, 23-летний футболист присоединился к команде на правах аренды.

Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью выкупа игрока.

Стоимость сделки составила 2 миллиона евро. В случае, если Рома решит совершить полноценный трансфер после завершения срока аренды, то клубу придется заплатить еще 13 миллионов.

В минувшем сезоне защитник провел 35 матчей за Аталанту, в которых забил 6 голов и совершил 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Аталанта подписала украинского игрока Руслана Малиновского.