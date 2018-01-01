Рома арендовала игрока Аталанты
Центральный защитник Аталанты Джанлука Манчини стал игроком римской Ромы.
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Как сообщает официальный сайт “волков“, 23-летний футболист присоединился к команде на правах аренды.
Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью выкупа игрока.
Welcome to #ASRoma, Gianluca Mancini! 🐺— AS Roma English (@ASRomaEN) 17 июля 2019 г.
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Стоимость сделки составила 2 миллиона евро. В случае, если Рома решит совершить полноценный трансфер после завершения срока аренды, то клубу придется заплатить еще 13 миллионов.
В минувшем сезоне защитник провел 35 матчей за Аталанту, в которых забил 6 голов и совершил 1 ассист.
Ранее сообщалось, что Аталанта подписала украинского игрока Руслана Малиновского.
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