Рома арендовала игрока Аталанты

Центральный защитник Аталанты Джанлука Манчини стал игроком римской Ромы.

Как сообщает официальный сайт “волков“, 23-летний футболист присоединился к команде на правах аренды.

Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью выкупа игрока.

Welcome to #ASRoma, Gianluca Mancini! 🐺



More details ➡️ https://t.co/U7Wu33nTLb pic.twitter.com/v542zXVUDh