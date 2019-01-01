Агент Малиновского: У Руслана были варианты из Англии

Сергей Серебрянников признался, что трансфер украинца был сложным.

Агент полузащитника Аталанты Руслана Малиновского Сергей Серебрянников поделился деталями перехода украинца в итальянский клуб.

“Переход был действительно сложным. С Генком была устная договоренность, что этим летом Руслан может покинуть команду. В конце сезона они пытались его сохранить, и нам нужно было убедить клуб, что он хочет играть в более сильном чемпионате.

Было много вариантов. Но мы отталкивались не от страны, а от клуба. Были варианты из Англии от команд, которые борются за выживание. Однако Руслан захотел присоединиться к клубу, который ставит перед собой серьезные цели“, - рассказал Серебренников.

Ранее Руслан Малиновский прокомментировал свой трансфер в Аталанту и уже успел провести первую тренировку со своей новой командой.