Де Лигт прибыл в Турин
В ближайшее время голландец подпишет контракт с туринцами.
Защитник Аякса Маттейс де Лигт прилетел в Турин для прохождения медицинского обследования в Ювентусе, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
HE'S HERE! Matthijs de Ligt arrives in Turin! 🛬 pic.twitter.com/3AGkoQMKcN— JuventusFC (@juventusfcen) July 16, 2019
“Привет, бьянконери, это Маттейс. Я очень счастлив быть здесь“, - сказал футболист в видеообращении к болельщикам туринцев.
Un messaggio da Matthijs... ♥️👍 pic.twitter.com/eac7198jQ8— JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2019
Ранее стало известно, что Ювентус готов купить футболиста за 55 миллионов евро, а еще 10 миллионов предлагает в качестве бонусов.
В сезоне-2018/19 де Лигт провел 55 поединков в составе Аякса, отличившись семью голами и четырьмя результативными передачами.
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