В ближайшее время голландец подпишет контракт с туринцами.

Защитник Аякса Маттейс де Лигт прилетел в Турин для прохождения медицинского обследования в Ювентусе, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

HE'S HERE! Matthijs de Ligt arrives in Turin! 🛬 pic.twitter.com/3AGkoQMKcN — JuventusFC (@juventusfcen) July 16, 2019

“Привет, бьянконери, это Маттейс. Я очень счастлив быть здесь“, - сказал футболист в видеообращении к болельщикам туринцев.

Ранее стало известно, что Ювентус готов купить футболиста за 55 миллионов евро, а еще 10 миллионов предлагает в качестве бонусов.

В сезоне-2018/19 де Лигт провел 55 поединков в составе Аякса, отличившись семью голами и четырьмя результативными передачами.