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Де Лигт прибыл в Турин

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В ближайшее время голландец подпишет контракт с туринцами.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
twitter.com/juventusfc

Защитник Аякса Маттейс де Лигт прилетел в Турин для прохождения медицинского обследования в Ювентусе, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

“Привет, бьянконери, это Маттейс. Я очень счастлив быть здесь“, - сказал футболист в видеообращении к болельщикам туринцев.

Ранее стало известно, что Ювентус готов купить футболиста за 55 миллионов евро, а еще 10 миллионов предлагает в качестве бонусов.

В сезоне-2018/19 де Лигт провел 55 поединков в составе Аякса, отличившись семью голами и четырьмя результативными передачами.

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Теги: футбол, Маттейс де Лигт, Ювентус
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