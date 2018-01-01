Дани Алвес может вернуться в Италию

Бразилец находится в статусе свободного агента.

Туринский Ювентус интересуется услугами защитника Дани Алвеса, сообщает Goal.

Источник утверждает, что представители бразильца в понедельник посетили Турин для обсуждения возможной сделки.

Ранее футболист уже защищал цвета чемпионов Италии в сезоне-2016/2017, после чего присоединился к ПСЖ.

После завершения минувшего сезона Дани покинул французский клуб в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Алвес может перебраться в Англию.