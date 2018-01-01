Дани Алвес может вернуться в Италию
Бразилец находится в статусе свободного агента.
Туринский Ювентус интересуется услугами защитника Дани Алвеса, сообщает Goal.
Источник утверждает, что представители бразильца в понедельник посетили Турин для обсуждения возможной сделки.
Ранее футболист уже защищал цвета чемпионов Италии в сезоне-2016/2017, после чего присоединился к ПСЖ.
После завершения минувшего сезона Дани покинул французский клуб в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, что Алвес может перебраться в Англию.
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