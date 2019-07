Малиновский провел первую тренировку с Аталантой

Новичок Аталанты Руслан Малиновский провел первую тренировку со своей новой командой и успел раздать автографы болельщикам, сообщает пресс-служба итальянской команды.

Ruslan Malinovskyi subito in azione! 👊🏼⚽️#Malinovskyi’s first training and signatures 👍🏼#WelcomeMalinovskyi#GoAtalantaGo⚫️🔵 #Atalanta3uropa 🇪🇺 pic.twitter.com/juRvQ8Bosc