Малиновский: Я очень счастлив перейти в Аталанту

Украинец отметил, что стиль игры команды подходит его философии.

Новичок Аталанты Руслан Малиновский поделился своими эмоциями от перехода в итальянский клуб.

“Я очень счастлив перейти в Аталанту. Это клуб с невероятными болельщиками. Команда провела прекрасный сезон, и я постараюсь помочь ей стать лучше. Надеюсь, все будет хорошо.

Я думаю, что для меня это шаг вперед. Аталанта - это топ-команда в Италии на сегодняшний день. Они доказали это в завершившемся сезоне. Думаю, мы сможем показать хорошие результаты в сезоне-2019/20.

Бергамо - очень красивый город. Здесь прекрасная база, где есть все для тренировок, совершенствования и восстановления. Я хочу продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы команда добилась максимальных результатов.

Как я могу охарактеризовать себя? Я центральный полузащитник, играю на позиции восьмого номера, иногда десятку. Возможно, немного стеснительный. У меня неплохая левая нога, но я также использую и правую. Думаю, у меня хорошо получаются стандарты.

Я люблю быстрый футбол, поэтому выбрал Аталанту, которая играет в комбинационный футбол с быстрым продвижением мяча. Игроки клуба показывают интенсивный футбол, с хорошим прессингом. Моя философия соответствует стилю клуба.

Многие говорят, что Джан Пьеро Гасперини - великий тренер. Я хочу с ним встретиться и поговорить. Андрей Шевченко и его итальянские помощники в сборной Украины рассказывали мне о нем. Он является прекрасным тренером, с которым можно двигаться вперед, как и с командой.

Я хочу занять с Аталантой высокое место в турнирной таблице серии А, пройти групповой этап ЛЧ и зайти как можно дальше в Кубке страны. Я буду усердно работать каждый день, чтобы делать команду лучше“, - заявил Малиновский.

Напомним, сегодня стало известно, что Руслан Малиновский официально присоединился к Аталанте. Отметим, что футболист при выборе нового клуба получил совет от Андрея Шевченко.