Украинский футболист продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Полузащитник Генка Руслан Малиновский официально перешел в Аталанту, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Украинец будет выступать под 18-м номером.

Детали трансфера пока неизвестны, но ранее сообщалось, что контракт Руслана будет рассчитан на 5 лет, а сумма перехода составит 13,7 миллиона евро.

Главный тренер Аталанты назвал украинца прекрасным приобретением для Лиги чемпионов.

Отметим, что футболист при выборе нового клуба получил совет от Андрея Шевченко.

В сезоне-2018/19 Руслан Малиновский сыграл за Генк 51 матч, где забил 16 голов и совершил 16 результативных передач.