Официально: Малиновский - игрок Аталанты
Полузащитник Генка Руслан Малиновский официально перешел в Аталанту, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Украинец будет выступать под 18-м номером.
Ruslan #Malinovskyi è un giocatore dell’Atalanta! ⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 16, 2019
Welcome Ruslan! 🙌🏼🇺🇦
🔎 https://t.co/DDDGhOrRBZ#WelcomeMalinovskyi #GoAtalantaGo #Atalanta3uropa pic.twitter.com/2Gj71C4ARG
Детали трансфера пока неизвестны, но ранее сообщалось, что контракт Руслана будет рассчитан на 5 лет, а сумма перехода составит 13,7 миллиона евро.
Главный тренер Аталанты назвал украинца прекрасным приобретением для Лиги чемпионов.
Отметим, что футболист при выборе нового клуба получил совет от Андрея Шевченко.
В сезоне-2018/19 Руслан Малиновский сыграл за Генк 51 матч, где забил 16 голов и совершил 16 результативных передач.
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