Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Малиновский - игрок Аталанты

Комментариев: 0
Украинский футболист продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
www.atalanta.it

Полузащитник Генка Руслан Малиновский официально перешел в Аталанту, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Украинец будет выступать под 18-м номером.

Детали трансфера пока неизвестны, но ранее сообщалось, что контракт Руслана будет рассчитан на 5 лет, а сумма перехода составит 13,7 миллиона евро.

Главный тренер Аталанты назвал украинца прекрасным приобретением для Лиги чемпионов.

Отметим, что футболист при выборе нового клуба получил совет от Андрея Шевченко.

В сезоне-2018/19 Руслан Малиновский сыграл за Генк 51 матч, где забил 16 голов и совершил 16 результативных передач.

Поделись:
Теги: футбол, Руслан Малиновский, Аталанта
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь