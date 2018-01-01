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Малиновский подпишет контракт с Аталантой 18 июля - СМИ

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В ближайшие дни о трансфере будет объявлено официально.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
УАФ

Полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский в скором времени станет игроком итальянской Аталанты.

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Украинец накануне прошел медобследование в клубе, однако был вынужден вернуться в Украину, чтобы оформить визу. Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на газету L’Eco di Bergamo, в четверг, 18-го июля, сделка будет официально оформлена.

Ожидается, что именно в четверг Малиновский подпишет с Аталантой контракт, рассчитанный на 5 лет.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посоветовал Руслану Малиновскому перейти в Аталанту.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, Серия А, чемпионат Италии по футболу, футбол, трансфер, Генк, контракт
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