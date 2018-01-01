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Малиновский получил совет от Шевченко при выборе нового клуба

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Украинец посовещался с главным тренером национальной сборной о дальнейшем продолжении карьеры.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
УАФ

Полузащитник Генка Руслан Малиновский близок к трансферу в Аталанту.

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По информации Tuttomercatoweb, перед заключением сделки украинец посоветовался с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко. Специалист сказал Руслану, чтобы он выбрал Аталанту несмотря на другие, более выгодные, предложения.

Дополнительным фактором для Малиновского стало желание расти в профессиональном плане, а также выступать в Серии А и Лиге чемпионов.

Напомним, Руслан Малиновский рассказал о переходе в Аталанту. По информации СМИ, он подпишет пятилетний контракт с итальянским клубом.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, Андрей Шевченко, трансфер, Генк
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