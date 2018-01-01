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Рэмси: Я не мог отказать Ювентусу, ведь играть в таком великом клубе - мечта

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Аарон Рэмси рассказал о своем переходе в туринский клуб.
Аарон Рэмси (справа)
Аарон Рэмси (справа)
juventus.com

Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмси рассказал о своем восстановлении после травмы, а также поделился подробностями перехода в стан туринского клуба и ожиданиями от нового сезона.

"У меня была травма, но восстановление идет хорошо. Я много работаю и рассчитываю вернуться на поле как можно скорее. Я постепенно набираю форму и скоро вернусь в строй.

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Когда узнал, что Ювентус интересуется мной, то не мог отказать, ведь играть в таком великом клубе на самом высоком уровне - это мечта. К тому же, это новый вызов для меня, шанс испытать свои силы и узнать новую культуру. 

Понимаю, что играть тут будет нелегко, но я счастлив, что являюсь частью этого великого клуба, и вместе мы сможем написать новые страницы в истории. Я хотел играть под 8-м номером и теперь жду момента, когда смогу надеть эту футболку", - приводит слова Рэмси пресс-служба Ювентуса.

Аарон Рэмси
Аарон Рэмси
juventus.com

Ранее сообщалось, что легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон подписал контракт с Ювентусом.

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Теги: Аарон Рэмси, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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