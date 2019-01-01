Главный тренер Аталанты: Малиновский - прекрасное приобретение для Лиги чемпионов

Пьеро Гасперини признался, что в команде давно следили за украинцем.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий трансфер в команду полузащитника Генка Руслана Малиновского.

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“Наши скауты долго следили за Малиновским и позитивно оценивали его игру. Когда нам выпадает возможность подписать хороших игроков, мы не думаем дважды.

Будем искать для Руслана лучшее применение на поле, ведь он отличается от наших полузащитников - де Рона и Фройлера. Малиновский - более атакующий игрок, он может даже заменить Гомеса на позиции атакующего хавбека.

Безусловно, мы сделали прекрасное приобретение для Лиги чемпионов“, - приводит слова Гасперини Tuttomercatoweb.com.

Напомним, ранее сообщалось, что Малиновского ждут на медобследование в Аталанте. Сам украинец признался, что в ближайшее время подпишет контракт с командой.