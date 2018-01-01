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Малиновский: Я собираюсь подписать контракт, Forza Atalanta

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Украинский хавбек приехал в Милан.
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский прилетел в аэропорт Милана и прокомментировал возможный переход в Аталанту.

"Я счастлив, однако не могу пока раскрывать детали. Я собираюсь подписать соглашение, а после что-то говорить. Forza Atalanta (Вперед Аталанта, - прим. ред.)", - приводит слова 26-летнего украинца сайт Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что между клубами уже идет обмен документами, а самому игроку осталось пройти медобследование. По некоторой информации, трансфер Малиновского обойдется итальянцам в 13,7 миллионов евро.

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