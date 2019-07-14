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Моуринью поделился прогнозами на победителя Серии А в следующем сезоне

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Португальский специалист считает, что это будет команда из Милана.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший главный тренер Интера Жозе Моуринью считает, что его бывший клуб сможет победить в следующем розыгрыше чемпионата Италии. 

"Интер должен выиграть Серию А в этом сезоне. Я уверен, что так и будет", - сказал португальский специалист.

Также Моуринью признался, что в данный момент он изучает немецкий язык и не исключает, что в будущем он может возглавить клуб из Бундеслиги.

"Прямо сейчас я изучаю немецкий. Нет, я это делаю не из-за работы в Германии. Изучаю немецкий, потому что это единственный язык, которого мне не хватает.

Я говорю на английском, испанском, португальском, французском и итальянском языках. Но вообще, я ничего не исключаю, даже Германию", - приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.07.2019, 18:33
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