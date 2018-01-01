Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малиновского ждут на медобследование в Аталанте

Комментариев: 0
Ожидается, что игрок уже сегодня прилетит в Милан, откуда отправиться в Бергамо.
Малиновского ждут на медобследование в Аталанте

Бельгийский Генк и итальянская Аталанта согласовали трансфер украинского полузащитника Руслана Малиновского.

По информации Sky Sport Italia, между клубами уже идет обмен документами, а самому игроку осталось пройти медобследование.

Ожидается, что сегодня, 14 июля, вечером игрок прилетит в Милан, а оттуда отправится в Бергамо, чтобы пройти медосмотр, сообщает сайт Альфредо Педуллы.

Поделись:
Теги: Аталанта, чемпионат Италии, Генк
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь