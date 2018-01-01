Малиновского ждут на медобследование в Аталанте

Ожидается, что игрок уже сегодня прилетит в Милан, откуда отправиться в Бергамо.

Бельгийский Генк и итальянская Аталанта согласовали трансфер украинского полузащитника Руслана Малиновского.

По информации Sky Sport Italia, между клубами уже идет обмен документами, а самому игроку осталось пройти медобследование.

Ожидается, что сегодня, 14 июля, вечером игрок прилетит в Милан, а оттуда отправится в Бергамо, чтобы пройти медосмотр, сообщает сайт Альфредо Педуллы.