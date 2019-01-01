Гендиректор Генка: Аталанта выигрывает борьбу за Малиновского

Аталанта и Сампдория - не единственные претенденты на украинца.

Генеральний директор Генка Эрик Гериц сообщил, что клуб рассчитывает в ближайшее время завершить работу над трансфером полузащитника Руслана Малиновского.

"Мы работаем, чтобы достичь соглашения. Вопрос может быть решен уже в эти выходные или в ближайшие дни: на Руслана претендуют различные клубы, как в Италии, так и в других странах. Надеюсь, все решится до вечера понедельника. В серии А у Аталанты определенно лучшие шансы на игрока.

Мы ищем решение, которое удовлетворит нас, игрока и потенциального покупателя. Я повторяю, однако, что есть не только Сампдория и Аталанта в числе претендентов на игрока.

Никаких комментариев по деталям, но я уверен, что скоро все станет известно", - цитирует Герица La Gazzetta dello Sport.