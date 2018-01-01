Фонсека повздорил со своим помощником на тренировке Ромы

Португальский специалист повысил голос на своего коллегу, после чего тот покинул пределы поля.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поругался со своим ассисентом Тиагу Леалем, сообщает Corriere dello Sport.

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Источник утверждает, что наставник “волков“ несколько раз повысил голос на своего коллегу и отчитал его в присутствии других тренеров Ромы.

Португалец был настолько эмоциональным, что представителю тренерского штаба Нуну Кампушу пришлось лично его успокоить и отвести от Леаля.

В итоге помощник Фонсеки ушел с поля и занял место возле бровки.

Ранее Фонсека определил приоритетный трансфер для Ромы.