Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фонсека повздорил со своим помощником на тренировке Ромы

Комментариев: 0
Португальский специалист повысил голос на своего коллегу, после чего тот покинул пределы поля.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
twitter.com/ASRoma

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поругался со своим ассисентом Тиагу Леалем, сообщает Corriere dello Sport.

Читай также: Тотти: В Роме ужасная атмосфера, Фонсеке не следовало сюда приезжат

Источник утверждает, что наставник “волков“ несколько раз повысил голос на своего коллегу и отчитал его в присутствии других тренеров Ромы.

Португалец был настолько эмоциональным, что представителю тренерского штаба Нуну Кампушу пришлось лично его успокоить и отвести от Леаля.

В итоге помощник Фонсеки ушел с поля и занял место возле бровки.

Ранее Фонсека определил приоритетный трансфер для Ромы.

Поделись:
Теги: футбол, Паулу Фонсека, Рома
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь