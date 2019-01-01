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Сампдория уговорила Генк снизить цену на Малиновского - источник

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Клубы практически завершили сделку по трансферу Руслана Малиновского.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
krcgenk.be

Итальянская Сампдория и бельгийский Генк в шаге от завершения сделки по трансферу украинского полузащитника Руслана Малиновского.

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Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, итальянцы сумели убедить руководство Генка продать 26-летнего футболиста за менее, чем 15 миллионов евро с учетом бонусов. В ближайшие дни сделка должна быть завершена.

Однако сейчас остается открытым вопрос о том, останется ли Массимо Ферреро, заинтересованный в покупке Малиновского, на посту президента Сампдории. При этом источник отмечает, что даже в случае ухода Ферреро, трансфер Руслана весьма вероятен.

Стоит сказать, что Малиновский не поехал с Генком на предсезонный сбор.

Ранее сообщалось, что тренер Сампдории приостановил трансфер Малиновского.

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Теги: Сампдория, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, трансфер, Руслан Малиновский, Генк, чемпионат Бельгии по футболу, футбол
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