Дани Алвес начал переговоры о контракте с Интером

Бразилец получил статус свободного агента.

Миланский Интер желает подписать Дани Алвеса и уже начал переговоры с фулбеком, утверждает UOL Esporte.

Руководство "нерадузрри" предложило 36-летнему футболисту двухлетнее соглашение, но бразилец пока не торопится подписывать контракт, так как желает вернуться в Барселону.

Отметим, что в июне Алвес стал свободным агентом. В минувшем сезоне защитник провел 32 поединка за Пари Сен-Жермен, отличившись двумя голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось,что боссы каталонского клуба изучают ситуацию вокруг Дани и не исключают любого развития событий.