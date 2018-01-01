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Де Росси хочет завершить карьеру и войти в тренерский штаб сборной Италии

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Итальянец хочет начать тренерскую карьеру.
Даниэле Де Росси
Даниэле Де Росси
Getty Images

Экс-полузащитник римской Ромы Даниэле Де Росси принял решение завершить карьеру игрока. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo.

“Де Росси рассматривал предложения от Сапдории, Милана и нескольких клубов МЛС. Однако, полузащитник принял решение завершить карьеру футболиста.

Он хочет начать тренерскую карьеру и может получить место в тренерском штабе Роберто Манчини в сборной Италии“, - заявляет источник.

По окончанию минувшего сезоне Де Росси принял решение покинуть Рому. За 17 лет в клубе он стал обладателем двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны.

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Теги: Де Росси, тренер, сборная Италии по футболу
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