Легендарный итальянский голкипер вернулся в Ювентус.

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон прокомментировал свое возвращение в состав туринского Ювентуса.

“На закате карьеры я поиграл с Неймаром и Мбаппе в ПСЖ, теперь же я в нахожусь в одной команде с Криштиану Роналду.

Мне кажется, что для футболистов с моим опытом и историей это - лучший подарок. Закончить карьеру именно таким образом“, - признался Буффон.

В cезоне-2018/19 сезоне итальянец сыграл 25 поединков за ПСЖ, в которых пропустил 25 голов. С французской командой он завоевал Суперкубок страны и Лигу 1.

Напомним, соглашение Буффона с туринцами рассчитано на один год.