Джанлуиджи Буффон счастлив вернуться в Ювентус.

Голкипер Джанлуиджи Буффон подписал контракт с Ювентусом сроком на один год. Об этом сообщается официальный сайт туринского клуба.

Соглашение с Буффоном рассчитано до 30 июня 2020 года.

twitter.com/juventusfc

41-летний вратарь сыграл за Ювентус 656 матчей. С клубом итальянец выиграл 9 титулов чемпионата Италии, 4 Кубка и 5 Суперкубков Италии.

В прошлом году Буффон покинул команду и перешел в ПСЖ, с которым выиграл чемпионство и Суперкубок Франции.

“Я возвращаюсь, потому что не мог отклонить предложение “синьоры“. Я возвращаюсь, потому что это мой дом“, - написал Буффон на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Буффон прибыл в Турин для медосмотра.