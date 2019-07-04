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Буффон подписал контракт с Ювентусом

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Джанлуиджи Буффон счастлив вернуться в Ювентус.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
juventus.com

Голкипер Джанлуиджи Буффон подписал контракт с Ювентусом сроком на один год. Об этом сообщается официальный сайт туринского клуба.

Соглашение с Буффоном рассчитано до 30 июня 2020 года.

twitter.com/juventusfc

41-летний вратарь сыграл за Ювентус 656 матчей. С клубом итальянец выиграл 9 титулов чемпионата Италии, 4 Кубка и 5 Суперкубков Италии.

В прошлом году Буффон покинул команду и перешел в ПСЖ, с которым выиграл чемпионство и Суперкубок Франции.

“Я возвращаюсь, потому что не мог отклонить предложение “синьоры“. Я возвращаюсь, потому что это мой дом“, - написал Буффон на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Буффон прибыл в Турин для медосмотра.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, чемпионат Италии по футболу
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
ANDREICH    04.07.2019, 19:46
Оценка:  0
ANDREICH
молодець але все рівно тобі забе гол Беседін з Динамо
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