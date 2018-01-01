Буффон прибыл в Турин для прохождения медосмотра в Ювентусе

Легендарный голкипер близок к возвращению в родной клуб.

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон в скором времени вернется в Ювентус.

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, 41-летний вратарь уже прибыл в Турин для прохождения медицинского обследования перед подписанием контракта.

Буффона на базе Ювентуса встречали многочисленные фанаты и журналисты.

Напомним, Джиджи был голкипером Ювентуса в период с 2001-го по 2018-й год. В прошлом сезоне от играл за ПСЖ, отстояв 20 матчей и пропустив 19 голов. В составе парижского клуба Буффон стал чемпионом Франции.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон планирует сыграть на Олимпиаде-2020.