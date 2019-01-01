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Ювентус сделал официальное предложение Аяксу по трансферу Де Лигта

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Маттейс де Лигт близок к переходу в стан "старой сеньоры".
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
Getty Images

Ювентус сделал первое официальное предложение амстердамскому Аяксу по трансферу защитника Маттейса де Лигта.

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По информации издания Sky Sport Italia, туринцы готовы купить футболиста за 55 миллионов евро, а еще 10 миллионов предлагают в качестве бонусов. О реакции со стороны Аякса на данное предложение пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что игрок Аякса Маттейс Де Лигт согласовал условия личного контракта с Ювентусом.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, трансфер, Маттейс Де Лигт, Аякс, чемпионат Нидерландов по футболу
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