Ювентус сделал официальное предложение Аяксу по трансферу Де Лигта

Маттейс де Лигт близок к переходу в стан "старой сеньоры".

Ювентус сделал первое официальное предложение амстердамскому Аяксу по трансферу защитника Маттейса де Лигта.

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По информации издания Sky Sport Italia, туринцы готовы купить футболиста за 55 миллионов евро, а еще 10 миллионов предлагают в качестве бонусов. О реакции со стороны Аякса на данное предложение пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что игрок Аякса Маттейс Де Лигт согласовал условия личного контракта с Ювентусом.