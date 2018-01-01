Сампдория в течение суток объявит о трансфере Малиновского - СМИ

Трансфер украинца обойдется итальянскому клубу в 20 миллионов евро.

Полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский в шаге от перехода в стан Сампдории.

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Как сообщает Le Bombe Di Vlad, сделка по трансферу 26-летнего украинца уже закрыта и в течение суток, если не будет никаких форс-мажоров, Сампдория официально объявит об этом.

Источник отмечает, что Малиновский подпишет с клубом пятилетний контракт, однако сумма его зарплаты не сообщается. Трансфер обойдется Сампдории в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер Сампдории приостановил трансфер Руслана Малиновского.