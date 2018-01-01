Официально: Рабьо - игрок Ювентуса
Французский футболист присоединился к туринцам на правах свободного агента.
Туринский Ювентус подписал контракт с полузащитником Адриеном Рабьо, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
После прохождения медосмотра 24-летний француз перебрался в команду на правах свободного агента.
Детали трансфера не сообщаются.
Напомним, что Рабьо перешел в Ювентус из французского ПСЖ, с которым у него закончилось соглашение.
Ранее сообщалось, что оклад француза в Турине составит 7 миллионов евро в год.
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