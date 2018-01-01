Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Рабьо - игрок Ювентуса

Комментариев: 0
Французский футболист присоединился к туринцам на правах свободного агента.
Адриен Рабьо
Адриен Рабьо
www.juventus.com

Туринский Ювентус подписал контракт с полузащитником Адриеном Рабьо, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

После прохождения медосмотра 24-летний француз перебрался в команду на правах свободного агента.

Детали трансфера не сообщаются.

Напомним, что Рабьо перешел в Ювентус из французского ПСЖ, с которым у него закончилось соглашение.

Ранее сообщалось, что оклад француза в Турине составит 7 миллионов евро в год.

Поделись:
Теги: футбол, Ювентус, Адриен Рабьо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь