В обратном направлении отправился игрок Ювентуса Леонардо Спинаццола.

Туринский Ювентус объявил о трансфере 20-летнего защитника Ромы Луки Пеллегрини.

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Как сообщает пресс-служба “старой сеньоры“, контракт с молодым футболистом подписан на четыре сезона, до лета 2023-го года. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро.

Вторую половину сезона-2018/19 Пеллегрини провел в аренде в Кальяри, где провел 12 матчей и отличился одной результативной передачей.

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Отметим, что трансфер Пеллегрини в Ювентус стал частью сделки клуба с Ромой. В обратном направлении отправился защитник Леонардо Спинаццола.

26-летний футболист также подписал четырехлетнее соглашение, а сумма перехода составила 29,5 миллиона евро.

Спинаццола в прошлом сезоне отыграл 10 поединков, в которых отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Маттейс Де Лигт согласовал условия личного контракта с Ювентусом.