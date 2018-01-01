Буффон может вернуться в Ювентус - Sky Italia
Легендарный голкипер ведет переговоры с бывшим клубом.
Голкипер Джанлуиджи Буффон, который прошлый сезон провел в ПСЖ, ведет переговоры с туринским Ювентусом о возвращении в команду, сообщает Sky Italia.
Источник утверждает, что итальянец может подписать контракт с “бьянконери“ сроком на один год с последующим назначением на пост директора в структуре клуба.
Отмечается, что Буффон согласен на роль второго голкипера в команде.
Напомним, Джанлуиджи Буффон играл за Ювентус с 2001 по 2018 год.
Также имя голкипера связывают с каталонской Барселоной.
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