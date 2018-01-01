Фонсека определил приоритетный трансфер для Ромы

Экс-наставник Шахтера хочет пополнить состав своего нового клуба бывшим подопечным.

Новый главный тренер Ромы Паулу Фонсека определил приоритетный трансфер на это лето.

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Как сообщает Tuttomercatoweb, во время заседания руководства клуба португалец назвал игрока Шахтера Исмаили необходимым приобретением для “волков“. Клубы на данный момент ведут переговоры о трансфере.

Отмечается, что 29-летней бразилец не против перехода в чемпионат Италии. Предполагается, что сумма трансфера может составить порядка 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Виктор Коваленко может перейти в Рому.