Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фонсека определил приоритетный трансфер для Ромы

Комментариев: 0
Экс-наставник Шахтера хочет пополнить состав своего нового клуба бывшим подопечным.
Исмаили
Исмаили
ФК Шахтер Донецк

Новый главный тренер Ромы Паулу Фонсека определил приоритетный трансфер на это лето.

Читай также: Ференцварош Реброва усилился игроком Шахтера

Как сообщает Tuttomercatoweb, во время заседания руководства клуба португалец назвал игрока Шахтера Исмаили необходимым приобретением для “волков“. Клубы на данный момент ведут переговоры о трансфере.

Отмечается, что 29-летней бразилец не против перехода в чемпионат Италии. Предполагается, что сумма трансфера может составить порядка 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Виктор Коваленко может перейти в Рому.

Поделись:
Теги: Паулу Фонсека, Рома, чемпионат Италии по футболу, Серия А, трансфер, Исмаили, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь