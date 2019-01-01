Интер и Милан объявили о сносе стадиона Сан-Сиро

Домашняя арена миланских клубов в скором времени будет снесена.

Милан и Интер сообщили, что в скором времени команды построят себе новый домашний стадион.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на ANSA, снос легендарного стадиона Джузеппе Меацца (Сан-Сиро), на котором сейчас играют миланские клубы, подтвердили руководители обеих команд. Новую арену построят возле Сан-Сиро, а на месте снесенного стадиона появятся новые строения.

Отмечается, что открытие новой арены планируется к сезону-2022/23.

Стоит сказать, что Сан-Сиро был открыт в сентябре 1926-го года. В 1979-м году он был переименован в Джузеппе Меацца в честь одного из итальянских футболистов, который стал чемпионом мира в 1934-м и 1938-м годах.

Напомним, в апреле появилась информация о том, что Сан-Сиро может рухнуть.