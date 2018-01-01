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Сампдория предложила за Малиновского 12 миллионов евро

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Украинец может перебраться в Италию.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
www.krcgenk.be

Итальянская Сампдория интересуется услугами полузащитника Генка Руслана Малиновского, сообщает voetbalprimeur.be.

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“Руководство Сампдории предложило Генку 12 миллионов евро за Малиновского. Кроме того, в предложение будут включены бонусы в размере 5 миллионов.

Генк взял паузу и обдумывает данное предложение. Также на футболиста претендует итальянская Аталанта“, - отметил источник.

Ранее сообщалось, что Аталанта увеличила предложение по Малиновскому.

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Теги: футбол, Сампдория, Руслан Малиновский, Генк
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