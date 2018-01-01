Сампдория предложила за Малиновского 12 миллионов евро

Украинец может перебраться в Италию.

Итальянская Сампдория интересуется услугами полузащитника Генка Руслана Малиновского, сообщает voetbalprimeur.be.

Читай также: Малиновский: Генк нарушает свое обещание меня продать и я чувствую себя обманутым

“Руководство Сампдории предложило Генку 12 миллионов евро за Малиновского. Кроме того, в предложение будут включены бонусы в размере 5 миллионов.

Генк взял паузу и обдумывает данное предложение. Также на футболиста претендует итальянская Аталанта“, - отметил источник.

Ранее сообщалось, что Аталанта увеличила предложение по Малиновскому.