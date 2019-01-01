Наполи готов продать лидера команды за 70 млн евро
Руководство клуба открыто к предложениям по трансферу итальянца.
Капитан Наполи Лоренцо Инсинье может сменить клуб во время летнего межсезонья. Об этом сообщает Il Mattino.
Руководство неаполитанцев планирует выручить с продажи форварда 70 млн евро. Источник утверждает, что в данный момент игроком интересуются Интер и Атлетико.
Мадридский клуб уже сделал предложение Наполи в размере 55 млн евро, но такая сумма не устраивает президента итальянского клуба Аурелио де Лаурентиса.
В минувшем сезоне форвард провел 41 матч за Наполи, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что отец Инсинье назвал наставника неаполитанцев Карло Анчелотти неудачником после матча Лиги Европы.
Полная версия правил