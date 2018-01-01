Гамшик может вернуться в Серию А
Полузащитник не хочет оставаться в Китае.
Полузащитник сборной Словакии и китайского Далянь Ифань Марек Гамшик может вернуться в Италию и стать игроком Ромы. Об этом сообщает La repubblica.
"Главный тренер Ромы Паулу Фонсека хочет видеть в своей команде словацкого полузащитника Марека Гамшика.
Футболист недоволен своим выступление за китайский Далянь Ифань. Его не устраивает слишком низкий уровень чемпионата", - сообщает источник.
Гамшик перебрался в китайский чемпионат в феврале 2019 года. За этот период времени он сыграл за Далянь Ифань 11 матчей, в которых забил 1 гол.
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