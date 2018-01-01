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Роналду в будущем сезоне будет играть центрфорварда

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Сарри уже обсудил с Роналду возможную новую роль португальца.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Маурицио Сарри придумал, какую роль в построениях Ювентуса будут отыгрывать Криштиану Роналду в следующем сезоне, сообщает AS.

По мнению Сарри, Роналду сможет быть наиболее полезен в качестве ярко выраженного центрфорварда или возможно его использование в качестве "фальшивой девятки".

Сообщается, что новый тренер Ювентуса посетил яхту Криштиану Роналду и обсудил с ним возможную новую роль португальца в тактических построениях "старой синьоры".

Ранее подобное Сарри использовал в Наполи с Дрисом Мертенсом и в Челси с Эденом Азаром.

В прошлом сезоне Роналду забил 28 мячей во всех турнирах - худший показатель португальца за последние 10 лет.

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