Муриэль подписал контракт с Аталантой
В новой команде колумбийский нападающий будет играть под девятым номером.
Итальянская Аталанта сегодня, 21 июня, на официальном сайте объявила о подписании форварда Севильи и сборной Колумбии Луиса Муриэля.
В составе новой команды 28-летний колумбиец будет играть под девятым номером.
Отметим, что в сезоне 2018/19 Муриэль играл на правах оренды в Фиорентине. Футболист провел в чемпионате Италии 19 матчей, в которых забил шесть мячей.
Luis #Muriel è un giocatore dell’Atalanta! ⚫️🔵 Bienvenido Luis! 🙌— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 21, 2019
Welcome @LuisFMurielCF! 👋 🖤💙
🔎 https://t.co/qX8W4VeUuR#WelcomeMuriel #Atalanta3uropa #GoAtalantaGo pic.twitter.com/QHOSiRvTZV
Ранее сообщалось, что итальянский клуб сделал выгодное предложение Генку по трансферу Малиновского в 12 миллионов евро. Позже Аталанта увеличила сумму до 17 миллионов евро.
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