В новой команде колумбийский нападающий будет играть под девятым номером.

Итальянская Аталанта сегодня, 21 июня, на официальном сайте объявила о подписании форварда Севильи и сборной Колумбии Луиса Муриэля.

В составе новой команды 28-летний колумбиец будет играть под девятым номером.

Отметим, что в сезоне 2018/19 Муриэль играл на правах оренды в Фиорентине. Футболист провел в чемпионате Италии 19 матчей, в которых забил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб сделал выгодное предложение Генку по трансферу Малиновского в 12 миллионов евро. Позже Аталанта увеличила сумму до 17 миллионов евро.