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Муриэль подписал контракт с Аталантой

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В новой команде колумбийский нападающий будет играть под девятым номером.
Луис Муриэль
Луис Муриэль
https://www.atalanta.it

Итальянская Аталанта сегодня, 21 июня,  на официальном сайте объявила о подписании форварда Севильи и сборной Колумбии Луиса Муриэля. 

В составе новой команды 28-летний колумбиец будет играть под девятым номером. 

Отметим, что в сезоне 2018/19 Муриэль играл на правах оренды в Фиорентине. Футболист провел в чемпионате Италии 19 матчей, в которых забил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб сделал выгодное предложение Генку по трансферу Малиновского в 12 миллионов евро. Позже Аталанта увеличила сумму до 17 миллионов евро.

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Теги: футбол, Луис Муриэль, Аталанта, трансфер.
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