Ювентус достигнул договоренности с Рабьо - СМИ

Полузащитник договорился с клубом об условиях личного контракта.

Туринский Ювентус сумел достичь договоренности с полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны обсудили финансовую сторону вопроса и достигли компромисса. Рабьо отказался от желаемых 10-ти миллионов евро и согласился на 7 миллионов, предлагаемых “старой сеньорой“.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи отметил, что контракт будет подписан после 30-го июня, когда закончится соглашение футболиста с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба раздумывает над трансфером в Ювентус.