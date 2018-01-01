Милан инициировал переговоры с Реалом по трансферу двух игроков

Представитель Милана отправился в Мадрид, чтобы обсудить сделку.

Технический директор Милана Паоло Мальдини отправился с рабочим визитом в Мадрид, где провел встречу с представителями Реала.

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По информации Calciomercato, стороны обсудили возможные трансферы сразу двух игроков - полузащитников Дани Себальоса и Иско. “Россонери“ готовы потратить на покупку этих футболистов около 100 миллионов евро.

Отметим, что Себальос сыграл в 34 матчах за “сливочных“, отметившись 3 голами и 2 ассистами. В свою очередь, Иско принял участие в 37 поединках, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что игрок Реала Дани Себальос не хочет играть под руководством Зинедина Зидана.