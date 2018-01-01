Сампдория сделала предложение Генку по трансферу Малиновского

Итальянцы готовы заплатить за украинского футболиста 12 миллионов евро.

Итальянская Сампдория решила включиться в борьбу за полузащитника сборной Украины и бельгийского Генка Руслана Малиновского.

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Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб предложил бельгийцам 12 миллионов евро за 26-летнего футболиста, а еще 5 миллионов в качестве бонусов.

Отметим, что за трансфер украинца Сампдории предстоит бороться с другим итальянским клубом - Аталантой, у которой есть весомое преимущество. В следующем сезоне клуб будет играть в Лиге чемпионов, так как занял третье место в минувшем сезоне Серии А.

Ранее сообщалось, что Генк не хочет выполнять обещание и отпускать Руслана Малиновского в другой клуб.