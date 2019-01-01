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Ювентус не хочет принимать условия Рабьо по зарплате

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Француз огласил туринскому клубу сумму желаемого оклада.
Адриен Рабьо
Адриен Рабьо
Getty Images

У туринского Ювентуса возникли сложности во время переговоров с игроком ПСЖ Адриеном Рабьо.

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Как сообщает журналист Николо Скира на своей страничке в Twitter, французский хавбек хочет зарабатывать 10 миллионов евро за один сезон. В то же время "старая сеньора" готова предложить ему лишь 7 миллионов евро.

При этом туринцы готовы предложить Рабьо долгосрочный контракт сроком на 5 лет, в котором также будут прописаны бонусы.

Ранее сообщалось, что наставник Реала Зинедин Зидан наложил вето на трансфер Адриена Рабьо в мадридский клуб.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, Адриен Рабьо, переговоры, контракт
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